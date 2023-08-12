В кузбасском городе вандалы разгромили Аллею шахтерской славы

Фото: телеграм-канал Евгения Никитина.

В Ленинске-Кузнецком неизвестные разгромили Аллею шахтерской славы. Об этом в соцсетях рассказал глава города Евгений Никитин.

- В городе процветает вандализм! Неоднократно нападкам вандалов подвергался парк им. Горького. Сегодня пострадала Аллея Шахтерской славы – символ тяжелейшего труда, излюбленное место для прогулок наших горожан, - написал он в своем телеграм-канале.

На фото, выложенный главой, видно, что несколько вагонеток опрокинули с рельсов - они разбросаны на траве.

По словам мэра, вандалов пока еще не нашли, но этим занимается полиция. Нарушители понесут наказание.