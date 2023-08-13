Испортил праздник: кемеровчанку в день рождения обворовал приятель

Фото: ГУ МВД России по Пензенской области.

19-летняя кемеровчанка, отмечая день рождения в одном из кафе в Центральном районе города, вдруг обнаружила , что из ее сумки пропала вся наличка 30 тысяч рублей. За столиком были все свои и горожанка обратилась в полицию с заявлением о краже.

Каково же было изумление девушки, когда полицейские в качестве подозреваемого задержали одного из ее приятелей – 27-летнего кемеровчанина. Молодого человека настолько пленила сумма, которую именинница имела при себе, что его не смутили, ни знакомство, ни праздник. И улучив момент, когда девушка на некоторое время вышла на улицу он похитил наличные из ее сумки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.