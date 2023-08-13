Две тысячи человек посетили «Симфоночь» на «Томской Писанице» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В субботу, 12 августа, в кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» уже в четвертый раз состоялся фестиваль симфонической музыки «Симфоночь». И несмотря на проливной дождь, который шел весь день и пасмурную прохладную погоду, установившуюся к вечеру, музыкальный фестиваль посетили более двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В числе гостей «Симфоночь»-2023 посетил и губернатор Кузбасса вместе со своей супругой Анной.

С каждым годом фестиваль посещают все больше людей, многие приезжают целыми семьями, вместе с детьми. Он становится по-настоящему семейным, что очень радует. Ничего не может быть важнее семьи. А «Симфоночь» — одно из лучших мероприятий, где можно провести время с любимыми. И это время — самое ценное. Мы заложили хорошую традицию, уверен, она будет жить очень долго, передаваться из поколения в поколение, — отметил губернатор Сергей Цивилев, обратившись с приветствие к зрителям.

Добавим, что из-за подъема уровня реки после дождей, «Симфоночь» второй год подряд проходит на музейной Поляне праздников возле Сибирского острога.