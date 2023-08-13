Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем строителя

Мира, счастья и благополучия пожелал Сергей Цивилев семья кузбасских строителей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В 2023 году этот праздник пришелся на 13 число.

По традиции губернатор Кузбасса поздравил строителей с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что напряженный и созидательный труд работников строительного комплекса всегда был и остается неотъемлемой частью развития и преображения России и, в частности, Кузбасса. Благодаря строителям в регионе за последние пять лет появились десятки новых объектов образования, медицины, культуры и спорта. .

Уважаемые строители, спасибо от всех жителей нашего региона за ваше профессиональное мастерство и умение работать в сложнейших условиях. Желаю прочного фундамента не только вашим сооружениям, но и вашим семьям! Мира, счастья и благополучия! – сказал Сергей Цивилев.