В Новокузнецке автобус с пассажирами попал в ДТП из-за смерти водителя

Водитель автобуса потерял сознание за рулем, что и привело к ДТП. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В центре Новокузнецка произошло ДТП с участием служебного автобуса, перевозившего пассажиров – работников одного из предприятий города. Транспорт во время движения наехал на дорожное ограждение и снес его часть на участке проспекта Октябрского в районе пересечения с улицей Циолковского. Первым об аварии сообщил телеграм-канал «ДТП Новокузнецка АвтоХак» с пометкой, что ДТП случилось в в субботу, 12 августа. В публикации также утверждалось, что ДТП произошло из-за смерти водителя.

В Управлении ГИБДД Кузбасса факт аварии «КП» подтвердили. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса Yutong лишился сознания прямо за рулем. Потеря контроля над управлением транспортом и привела к наезду автобуса на ограждение. К счастью, никто из пассажиров, находящихся в салоне, не пострадал. А вот сам водитель скончался, не приходя в сознание в машине скорой помощи по дороге в больницу.