На кемеровском стадионе «Химик» открыли новое футбольное поле

Ворс нового искусственного газона в три раза длиннее, чем у старого покрытия 2003 года. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В субботу, 12 августа, в Кемерове на стадионе «Химик» торжественно открыли футбольное поле после обновления. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем официальном телеграм-канале.

На «Химике» заменили старое покрытие 2003 года, длина ворса которого составляла 20 миллиметров, на новый искусственный газон с ворсом в 60 миллиметров. Новое поле отвечает всем современным требованиям. Его гарантийный срок эксплуатации составляет пять лет, но специалисты считают, что служить покрытие будет гораздо дольше.

Такой газон – площадью 7700 квадратных метров в Кузбассе укладывали впервые. Его разработала китайская компания, продукция которой внесена в перечень рекомендованных покрытий по всему миру. Замена искусственного зона произошла по программе Российского футбольного союза. Благодаря чему в центре Кемерова появилась удобная площадка для соревнований, тренировок, любительских занятий.

- Старый газон, который был демонтирован перед укладкой нового, еще послужит юным любителям футбола. Его передали в детские сады и школы, - отметил Дмитрий Анисимов.

По словам главы города, право первыми сыграть на новом газоне предоставили юным футболистам. 240 спортсменов со всего региона боролись за кубки и медали. После них на поле вышли ветераны, сыграть матч между сборными командами «Кемерово» - «Кузбасс».

Также Дмитрий Анисимов отметил, что одним футбольным полем обновление стадиона не закончится. Градоначальник поручил разработать программу капитального ремонта «Химика», которая будет предусматривать поэтапное обновление беговых дорожек и трибун стадиона и создание условий для занятий разными видами спорта, в том числе легкой атлетикой.