В Кузбассе на Томи туристку сдуло ветром во время сплава на катамаране

Туристы на катамаранах не смогли справиться с ветром. Фото: СУ СК России по Алтайскому краю.

Под Кемеровом сотрудники МЧС Кузбасса и транспортной полиции спасли группу туристов-сплавщиков на катамаранах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, группа туристов из девяти человек, в их числе трое детей, отправились на сплав на двух катамаранах, несмотря на штормовое предупреждение, объявленное синоптиками.

Но стихия оказалась сильнее уверенности туристов: как только они отплыли от берега сильный ветер - порядка 20 м/с - начал сносить катамараны с намеченного маршрута. В какой-то момент одна из девушек не удержалась на судне и упала за борт. К счастью, спасжилет удержал ее на воде, а подоспевшие на помощь товарищи сумели спасти ее и добраться до берега. Оттуда они сумели дозвониться до спасателей и вызвать их на помощь.

Место, где сплавщики ждали помощи спасателей, оказалось в Кемеровском районе. Инспекторы ГИМС МЧС России и сотрудники транспортной полиции, прибывшие к ним на подмогу, переправили людей и их плавсредства до ближайшего населенного пункта. А также провели с ними беседу о том, что не что не стоит пренебрегать предупреждениями о непогоде.

В связи с этим случаем, в МЧС Кузбасса напомнили жителям области, что во время дождя, сильного ветра и тем более грозы необходимо воздержаться от выхода на воду, тем самым уберечь себя и близких от чрезвычайных происшествий.