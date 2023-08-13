Прямую линию с кузбассовцами проведут министры соцзащиты и здравоохранения

Кузбассовцы смогут позвонить чиновникам напрямую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе продолжается традиция прямых линий представителей региональной власти с жителями области. Ежедневно на вопросы кузбассовцев в течение часа, а порой и двух отвечают руководители исполнительных органов региона либо заместители губернатора или председателя правительства Кузбасса.

"Комсомолка" публикует телефоны прямых линий с каждым чиновником с 14 по 18 августа, а также время работы каждой из них.

14 августа (понедельник) – Малюта Дмитрий Владимирович – председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-28-28 (с 15:00 до 17:00).

15 августа (вторник) – Старосвет Леонид Владимирович – заместитель председателя правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-78-61 (с 15:00 до 16:00).

16 августа (среда) – Федюнина Елена Геннадьевна – министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85 (с 15:00 до 17:00).

– Беглов Дмитрий Евгеньевич – министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84 (с 15:00 до 17:00).

17 августа (четверг) – Орлов Глеб Владимирович – заместитель губернатора Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству), тел. 8 (3842) 36-82-40 (с 15:00 до 16:00).

18 августа (пятница) – Пытченко Константин Владимирович – министр экономического развития Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67 (с 14:00 до 16:00).