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НовостиПроисшествия14 августа 2023 1:20

В Кемеровском районе загоревшийся дом тушили 35 человек

В жилом районе Ягуновский произошел пожар в частном доме
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В жилом районе Ягуновский произошел пожар в частном доме.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 13 августа. По словам местных жителей, владелец постройки на улице Новошахтовая затопил баню и уехал в магазин. Пока мужчина отсутствовал, баня загорелась, потом огонь моментально перекинулся на дом. Соседи вызывали спасателей.

По данным МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании поступил в 20:15. Спасателям пришлось тушить также соседний дом. В итоге огонь был лииквидирован почти через час - в 21:04. На месте работали 35 человек и 9 единиц техники.