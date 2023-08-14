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НовостиПроисшествия14 августа 2023 1:27

В Кемерове пропала 35-летняя женщина в белой блузке и синих джинсах

Пропавшая кемеровчанка не выходит на связь с 8 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 35-летняя Алена Александровна Лебедик (Глотова). Ориентировку с приметами женщины разместили в соцсетях волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Кемеровчанка не выходит на связь с 8 августа.

Алена Лебедик среднего роста (163 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Когда ее видели в последний раз, она была одета в белую блузку с красно-синим принтом, синие джинсы, кеды. С собой у женщины была черная дамская сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.