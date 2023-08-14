В Кемерове открыли для проезда улицу Волгоградскую

Фото: СГК Кузбасс.

Утром в понедельник, 14 августа, улицу Волгоградскую, перекрытую в районе пересечения с проспектом Ленина, открыли для проезда. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

На выходных энергетики меняли под дорогой участок тепловых сетей. Несмотря на непогоду, все работы были сделаны в срок: коммуникации – трубы, тепловую изоляцию, лотки – поменяли, затем уложили асфальт. Сейчас ограничений для автомобилей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Волгоградской нет.

При этом работы на участке продолжатся.

- По обе стороны от улицы Волгоградской продолжаем перекладку — всего заменим 858 метров труб диаметром 500 мм. Для пешеходов смонтированы мостики. А автомобилистов просим быть внимательными — место работ ограждено бетонными блоками, ночью включается световое ограждение, - отметили в компании.