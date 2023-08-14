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НовостиОбщество14 августа 2023 2:49

На оживленном перекрестке Кемерова возобновили движение

Движение для автотранспорта открыли раньше срока на важном участке в столице Кузбасса
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кемерове открыли оживленный участок дороги

В Кемерове открыли оживленный участок дороги

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

На оживленном перекрестке в Кемерове возобновили движение раньше намеченного срока

Как сообщили «Комсомолке» в администрация Кемерова перекрёсток на улицах Соборной и Сибиряков-Гвардейцев дорожники открыли раньше намеченного срока, поскольку все работы были изначально четко организованы.

- Кроме того временное движение для автомобилей открыто по улице Сибиряков-Гвардейцев от Мичурина до Крутой, включая Искитимский мост. На этом участке дорожники модернизировали инженерные коммуникации, - уточнили в мэрии столицы Кузбасса