На оживленном перекрестке Кемерова возобновили движение

В Кемерове открыли оживленный участок дороги Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

На оживленном перекрестке в Кемерове возобновили движение раньше намеченного срока

Как сообщили «Комсомолке» в администрация Кемерова перекрёсток на улицах Соборной и Сибиряков-Гвардейцев дорожники открыли раньше намеченного срока, поскольку все работы были изначально четко организованы.

- Кроме того временное движение для автомобилей открыто по улице Сибиряков-Гвардейцев от Мичурина до Крутой, включая Искитимский мост. На этом участке дорожники модернизировали инженерные коммуникации, - уточнили в мэрии столицы Кузбасса