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НовостиПроисшествия14 августа 2023 4:01

В Кузбассе по горячим следам поймали квартирного вора

Шесть лет лишения свободы грозит квартирному вору из Кемеровской области
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе по горячим следам поймали квартирного воришку.

В Кузбассе по горячим следам поймали квартирного воришку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе полицейские по горячим следам задержали местного жителя, который совершил квартирную кражу.

О краже телевизора стоимостью 26 тысяч рублей в дежурную часть Белова, обратилась 46-летняя местная жительница.

-Злоумышленника задержали по горячим следам, когда он тащил украденный телевизор сдавать в комиссионку. Вором оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье № 158 УК РФ «Кража». Ему грозит шесть лишения свободы, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Кемеровской области.