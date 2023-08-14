В Кузбассе по горячим следам поймали квартирного вора

В Кузбассе по горячим следам поймали квартирного воришку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе полицейские по горячим следам задержали местного жителя, который совершил квартирную кражу.

О краже телевизора стоимостью 26 тысяч рублей в дежурную часть Белова, обратилась 46-летняя местная жительница.

-Злоумышленника задержали по горячим следам, когда он тащил украденный телевизор сдавать в комиссионку. Вором оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье № 158 УК РФ «Кража». Ему грозит шесть лишения свободы, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Кемеровской области.