Угольщики Кузбасса вложат свои средства в переселение людей с подработанных территорий

Угольщики Кузбасса помогут переселить граждан с подработанных территорий в новые дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как рассказали в администрации Правительства Кузбасса, лицензии на угледобычу в регионе будут выдавать только тем промышленникам, которые согласятся оказывать региону финансовую помощь в улучшении жилищных условий граждан, рядом с которыми будут строиться шахты и разрезы.

- На четырёх участках, где возведут угольные предприятия, на сумму в 415 миллионов рублей уже с промышленниками такие договора есть, - сообщил «Комсомолке» замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

Напомним, в этом году на переселение с подработанных шахтами территорий регион получил 3,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется переселить 733 семьи. В основном это жители Прокопьевска и Киселёвска.