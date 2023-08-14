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НовостиОбщество14 августа 2023 4:35

Угольщики Кузбасса вложат свои средства в переселение людей с подработанных территорий

Угольные предприятия Кемеровской области дадут часть средств на переселение граждан с загрязненных районов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Угольщики Кузбасса помогут переселить граждан с подработанных территорий в новые дома.

Угольщики Кузбасса помогут переселить граждан с подработанных территорий в новые дома.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как рассказали в администрации Правительства Кузбасса, лицензии на угледобычу в регионе будут выдавать только тем промышленникам, которые согласятся оказывать региону финансовую помощь в улучшении жилищных условий граждан, рядом с которыми будут строиться шахты и разрезы.

- На четырёх участках, где возведут угольные предприятия, на сумму в 415 миллионов рублей уже с промышленниками такие договора есть, - сообщил «Комсомолке» замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

Напомним, в этом году на переселение с подработанных шахтами территорий регион получил 3,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется переселить 733 семьи. В основном это жители Прокопьевска и Киселёвска.