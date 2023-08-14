В Кузбассе будут судить автомобилиста-наркомана, устроившего смертельное ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе будут судить мужчину, которой, приняв наркотики, сел за руль и попал в ДТП – один из его пассажиров погиб. Обстоятельства произошедшего сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Водитель и трое его пассажиров ехали на автомобиле «Лада» по загородной трассе. На участке дороги Калтан – Осинники автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой фургон «ГАЗ Соболь». В результате аварии скончался 29-летний пассажир легковушки, остальные участники ДТП получили различные травмы.

Сам водитель сбежал с места ЧП, но впоследствии был задержан полицейскими.

- Установлено, что водительского удостоверения он не имел, а автомобиль принадлежал его родственнику, - сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.