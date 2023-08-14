Объем производства молока в Кузбассе увеличился в три с половиной раза

В Кузбассе выросло производство молок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Яйском районе Кузбасса за три года производство молока выросла более чем в три раза.

Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона Сергеем Цивилевым рассказал глава Яйского района Евгений Мяленко.

- Кроме того в районе только в этом году в сельхозоборот введены свыше трех тысяч гектаров брошенных ранее земель. В 2023 году обработаны свыше 37 тысяч гектаров посевных площадей. Помог местный бизнес. Предприниматели с 2020 года инвестировали в экономику района более 30 миллионов рублей, создав сотню новых рабочих мест.

По его словам, в Яйском округе активно развивается медицина - четыре новых модульных ФАПа открыли в селах Вознесенка, Данковка, поселке Новостройка, пгт Яя.

- Совершенствуем также коммунальную инфраструктуру. В текущем году в Яе проложили 550 погонных метров водопровода. На местном водозаборе установили водоочистные станции, провели его капремонт, - добавил глава кузбасской территории.

- Развитие сельского хозяйства и возрождение пашни в регионе является одной из стратегических задач. Надо бороться за каждый гектар земли», - отметил Сергей Цивилев.