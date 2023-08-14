Спортсмены из Кузбасса завоевали 13 медалей на II Международных играх стран СНГ Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

С 4 по 14 августа в Республике Беларусь проходили II Международные игры стран СНГ. В числе двух тысяч спортсменов-участников соревнований из 22 стран было и 12 кузбассовцев, представлявших Россию в легкой и тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, спортивной борьбе и боксе.

Первое место в медальном зачете Игр заняла Россия с 149 золотыми, 89 серебряными и 50 бронзовых медалей. 13 из них в копилку сборной принесли кузбассовцы.

Две золотые медали в боксе были завоеваны спортсменками из Кемеровской области. Анастасия Ахунова из поселка Карагайлинский Киселевского городского округа стала лучшей в весовой категории до 52 килограмм, а в следующей весовой категории до 57 кг чемпионкой стала Луиза Коваленко из Прокопьевского округа.

Две золотые медали принесли сборной России две девушки из города Осинники в дисциплине «спортивная борьба»: мастер спорта России международного класса Мария Тюмерекова и мастер спорта России Анастасия Сидельникова.

Все три представителя Спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике, участвовавшие в Международных играх в Белоруссии, завоевали награды. Две золотые у новокузнечан – чемпионами в разных весовых категориях стали заслуженный мастер спорта России Сергей Петров и мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике Георгий Купцов. Бронзовую медаль завоевал мастер спорта России международного класса Олег Мусохранов из Гурьевского муниципального округа.

В легкой атлетике кемеровчанка Марина Писаренко стала лучшей в прыжках в длину.

В Состав сборной команды России по пулевой стрельбе входил кузбассовец, кандидат в мастера спорта России Даниил Соловьев. Юргинский спортсмен завоевал три медали: серебряную в командной стрельбе из пневматического пистолета и две бронзовые –в стрельбе из пневматического пистолета на 60 выстрелов и в смешанной паре с Алиной Лисицей из Московской области.

Кузбасские тайбоксеры принесли в копилку национальной сборной две серебряные медали. Место на пьедестале занял кандидат в мастера спорта России Максим Мясников из Прокопьевска. Среди женщин второй стала кандидат в мастера спорта России Елизавета Заварзина из Кемерова.