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НовостиОбщество14 августа 2023 6:11

В Кузбассе принимаются новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей

Соглашение о сотрудничестве подписали филиал Госфонда «Защитники Отчества», правительство Кузбасса и прокуратура региона
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Соглашение о сотрудничестве подписали филиал Госфонда «Защитники Отчества», правительство Кузбасса и прокуратура региона

Соглашение о сотрудничестве подписали филиал Госфонда «Защитники Отчества», правительство Кузбасса и прокуратура региона

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Одна из главных задач Кузбасса вместе со всей страной – поддерживать и помогать ветеранам СВО, их семьям и семьям погибших. Одним из шагов на пути к достижению этих целей и эффективной помощи военным стало соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса, прокуратурой региона и местным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества».

В ходе встречи стороны договорились о взаимодействии для оперативного решения вопросов поддержки ветеранов и их семей, проведения совместных приемов и оказания бесплатной юридической помощи.