В Ижморском округе будет увеличен бюджет на строительство и ремонт дорог

Ижморский округ получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ижморскому округу будет выделено дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог. Решение было принято на рабочей встрече губернатор Кузбасса Сергея Цивилева и главы Ижморского округа Александр Малышко.

В следующем году Ижморскому округу исполнится сто лет, и сегодня активно ведутся работы по благоустройству территорий и созданию комфортной среды для жителей. Так в поселке городского типа Ижморский к октябрю 2023 года завершится ремонт местного Дома культуры. В селах округа по проекту «Твой Кузбасс – твоя инициатива» будут открыты новые спортивные площадки.

В Ижморском идут дорожные ремонтные работы на улице Ленинская. В этом году будет завершен ремонт дорог на улицах Суворова, Ленинская, Стадионная и Коммунистическая.

Александр Малышко на встрече с губернатором отметил, что особое внимание уделяется вопросам здравоохранения. В 2023 году в муниципалитете открыты два ФАПа в селах Иверка и Красная Тайга. До конца года планируется открыть еще два. В сентябре начнется прием пациентов в поликлинике Ижморской районной больницы, где сейчас идет капитальный ремонт кабинетов.