Предприниматели могут узнать лимит кредитования в Сбербанке за 5 минут.

В 2022 году Сбербанк, специально для малого бизнеса, разработал сервис «Кредитный потенциал».

С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать своей максимальный персональный лимит и другие условия без залогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели. Услуга доступна круглосуточно и без выходных.

Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставлении каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объема бизнеса и платежеспособности Заемщика. Сервис доступен клиентам Сбербанка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в личном кабинете в интернет-банке СберБизнес. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не клиентов Банка, можно рассчитать кредитный потенциал через сайт Сбербанка.

- Ранее Сбербанк запустил «Кредитный потенциал» для физических лиц, и мы видим его высокую востребованность у клиентов. Сегодня мы сделали новый шаг – теперь аналогичный сервис стал доступен предприятиям малого бизнеса. «Кредитный потенциал» позволяет предпринимателям за несколько минут без предоставления каких-либо дополнительных документов узнать, на каких условиях им может быть выдан кредит. Расчет – это не кредитная сделка: брать кредит необязательно. Но если предприниматель захочет воспользоваться полученным предложением, Сбер делает все возможное, чтобы процесс оформления бизнеса был быстрым и легким. Многие наши клиенты хотели бы открыть собственный бизнес, но некоторых из них останавливает страх перед организационными сложностями и расходами, связанными с регистрацией. Наш сервис поможет решить эту проблему – предоставляется бесплатно, а также экономит время и деньги клиентов, - говорит директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО Сбербанк Алексей Шашкин.

.Вместе со Сбером меняем Кузбасс!