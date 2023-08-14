В Кузбассе прошли соревнования среди спасателей

Команда Кемеровской службы спасения завоевала серебро на открытых соревнованиях по ликвидации ЧС Фото: администрация г. Кемерово

В городе Топки прошли двухдневные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций памяти Героя Кузбасса Юрия Рошканюка.В Состязаниях приняли участие подразделения кузбасских спасателей и коллеги из Новосибирской и Омской областей, Алтая и Красноярского края.

Спасателям приходилось работать в условиях, максимально приближенных к реальным, на нескольких этапах. Участники показывали свои профессиональные навыки в проведении аварийно-спасательных работ при техногенной катастрофе, в природной среде и спасении людей на воде. Оценивалась и физическая подготовка спасателей.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Агентства по защите населения и территории Кузбасса», серебро завоевала Кемеровская служба спасения, а бронза досталась гостям из Красноярского края.