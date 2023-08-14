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НовостиОбщество14 августа 2023 7:39

В Кузбассе прошли соревнования среди спасателей

Команда Кемеровской службы спасения завоевала серебро на открытых соревнованиях по ликвидации ЧС
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Команда Кемеровской службы спасения завоевала серебро на открытых соревнованиях по ликвидации ЧС Фото: администрация г. Кемерово

Команда Кемеровской службы спасения завоевала серебро на открытых соревнованиях по ликвидации ЧС Фото: администрация г. Кемерово

В городе Топки прошли двухдневные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций памяти Героя Кузбасса Юрия Рошканюка.В Состязаниях приняли участие подразделения кузбасских спасателей и коллеги из Новосибирской и Омской областей, Алтая и Красноярского края.

Спасателям приходилось работать в условиях, максимально приближенных к реальным, на нескольких этапах. Участники показывали свои профессиональные навыки в проведении аварийно-спасательных работ при техногенной катастрофе, в природной среде и спасении людей на воде. Оценивалась и физическая подготовка спасателей.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Агентства по защите населения и территории Кузбасса», серебро завоевала Кемеровская служба спасения, а бронза досталась гостям из Красноярского края.