Кратковременные дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на начало недели.

Во вторник, 15 августа, ночью прогнозируется температура +6 … +11, местами до +16, днем +15 … +20. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ночью пройдут кратковременные, местами сильные дожди и грозы, днем - кратковременные дожди. Ночью и утром возможны туманы.

В среду, 16 августа, ночью ожидается температура воздуха +6 … +11 градусов, днем +17 … +22. Ветер по-прежнему будет юго-западный 3-8 метров в секунду, но порывы его немного ослабнут – до 14 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, днем пройдут небольшие и умеренные дожди.

В четверг, 17 августа, ночные температуры составят +8 … +13, дневные +17 … +22. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, кратковременные дожди.