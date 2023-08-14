В Кемерове камеры начали фиксировать выезд на полосу для автобусов

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове у камер фиксации нарушений ПДД появились новые возможности – теперь они могут фиксировать водителей, передвигающихся по полосе для маршрутных транспортных средств. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Новый режим был включен у камер, установленных на проспекте Ленина в районе дома № 98. Приборы фиксируют автомобилистов, которые в нарушение ПДД едут по выделенной полосе для общественного транспорта. После обработки данных комплексов, сотрудники Госавтоинспекции будут по почте направлять нарушителям постановления для оплаты штрафа.

Напомним, что по статье «Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД» предусмотрен штраф 1500 рублей.