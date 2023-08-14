В Кемерове организатора «домашней» нарколаборатории отправили в колонию на шесть лет

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове осудили 33-летнего мужчину, который организовал у себя дома нарколабораторию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанин изучил технологию производства запрещенных веществ по инструкции из интернет-мессенджера, затем купил все необходимые химические реактивы и стал делать наркотики прямо у себя дома – в одной из квартир на проспекте Октябрьском. Сотрудники наркоконтроля задержали мужчину в ноябре прошлого года. В его доме при обыске были найдены канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, другие предметы, которые использовались для изготовления наркотика, а также спортивно-охотничьи патроны. Кроме того, в холодильнике находился произведенный запрещенный препарат.

На жителя областного центра завели уголовное дело по статьям о незаконном производстве наркотических средств и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Суд признал мужчину виновным и назначил шесть лет колонии строгого режима.