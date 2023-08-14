В Кемерове суд ограничил свободу автомобилисту, который сбил электросамокатчика

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове суд ограничил свободу автомобилисту, который сбил мужчину на электросамокате. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло в мае прошлого года. 44-летний водитель за рулем «Фольксваген Поло» при повороте с проспекта Химиков во двор не заметил движущийся электросамокат и наехал на него. В результате 24-летний парень, управлявший электросамокатом, серьезно пострадал. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, причиненные ему телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд приговорил автомобилиста к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, мужчину обязали возместить пострадавшему 250 000 рублей морального ущерба .