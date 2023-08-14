В Кузбассе женщина с ножом напала на соседку из-за просьбы не шуметь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченскую больницу поступила женщина с ножевыми ранениями. Оказалось, что на нее напала соседка из-за просьбы не шуметь.

Полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась ранее не судимая 42-летняя женщина. По ее словам, она в компании своих знакомых отдыхала во дворе дома, чем вызвала недовольства соседки. Потерпевшая вышла на балкон и сделала «нарушителям спокойствия» замечание. А дальше было «выйди, нормально поговорим» и удар ножом в живот.

Пока недовольная 36-летняя соседка спускалась во двор, женщина успела сходить домой за ножом. План «нормально поговорить» не сработал, и между ними завязалась словесная перепалка. Подозреваемая напала на соседку, а нож выбросила в канализационный люк.

Пострадавшей диагностировали травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ей грозит до десяти лет лишения свободы.