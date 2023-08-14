В Кузбассе 77-летняя женщина дважды поверила мошенникам и потеряла все деньги

Кемеровская пенсионерка за два месяца продала квартиры и перевела мошенникам 8,4 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

77-летняя кемеровчанка стала жертвой мошенников. Разными схемами и под разными предлогами за два месяца они похитили у пенсионерки более восьми млн рублей.

В июне 2023 года женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он нагнал панику на пенсионерку, ведь с ее счетов якобы пытаются похитить сбережения. В следующем телефонном разговоре уже «куратор из банка» продиктовала надежный план действий, чтобы сохранить все накопления. Для этого требовалось снять деньги со счета и положить на другие, откуда они потупят на «защищенные ячейки». По инструкции пенсионерка перечислила на неизвестные счета 2,5 млн рублей.

Через месяц, в конце июля, кемеровчанке позвонили снова. На этот раз ей внушили, что преступники пытаются переоформить ее квартиру. И самый безопасный и быстрый способ им помешать – продать жилье и положить их на специальный счет. Для помощи в оформлении сделки к бабушке даже приехала «специальный агент», с помощью которой две квартиры пенсионерки почти за 6 млн были легко проданы. И эти деньги с продажи квартиры снова были переведены на неизвестные счета.

Тревогу забили близкие женщины, по их просьбам она обратилась в полицию.

Полицейские установили, что номера телефонов, с которых звонили пожилой кемеровчанке, уже 98 раз фигурировали в сообщениях о мошенничествах в разных регионах России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, им грозит до 10 лет лишения свободы.