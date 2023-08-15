В Кузбассе наказали водителя, который сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Юрге привлекли к ответственности автомобилиста, который сбил велосипедиста и уехал, не оказав пострадавшему помощь. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась в воскресенье около 11:00 напротив дома 2 «А» по улице Машиностроителей. Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не выбрал безопасный боковой интервал и наехал на 64-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован больницу. Сам же 43-летний автомобилист скрылся с места ДТП. Позже, когда его задержали, он объяснил свой поступок тем, что не счел произошедшее дорожно-транспортным происшествием, поэтому не сообщил в полицию и уехал. При этом на момент задержания мужчина был нетрезв.

В отношении водителя составили четыре протокола за допущенные им административные нарушения. Общая сумма штрафов, которые ему придется заплатить, превышает 32 000 рублей. Кроме того, мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет и административный арест сроком до 15 суток.