В Кузбассе пропал пожилой мужчина в клетчатой рубашке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Яшкинском районе пропал без вести 69-летний Василий Федорович Онопенко. Ориентировку с приметами мужчины опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение пенсионера неизвестно с 12 августа.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него седые волосы, голубые глаза. Он был одет, предположительно, в рубашку в клетку, темно-синие спортивные штаны.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.