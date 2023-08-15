Россельхозбанк в Кузбассе направил на поддержку АПК 834 млн рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

С начала 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Кузбасса 834 млн рублей. 97% средств предоставлена на самых благоприятных для аграриев условиях – по льготной ставке. Все средства были направлены на поддержку среднего, малого и микробизнеса.

580 млн. руб. из общего объёма РСХБ направил на финансирование сезонных работ, из которых 96% аграрии получили на льготных условиях. Кредитные средства направлены на пополнение оборотных средств, приобретение кормов, зерна, ветеринарных препаратов, приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Россельхозбанк продолжает поддерживать предприятия агропромышленного комплекса региона. Своевременное финансовое обеспечение сезонно-полевых работ в регионе мы считаем одной из главных задач филиала. Помимо финансовых ресурсов, мы предлагаем аграриям и собственные цифровые платформы, которые открывают новые возможности для предпринимателей», – отмечает директор Кемеровского филиала Аркадий Чурин.

В целом по стране за первую половину 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК страны 826,2 млрд рублей, из которых каждый третий рубль был предоставлен на самых благоприятных для аграриев условиях – по льготной ставке. В том числе на сезонные работы пошло 412,5 млрд рублей.

На рынке сезонных работ РСХБ обеспечивает 70% выдач на сезонные работы, а в 17 регионах доля Россельхозбанка превышает 90%. На поддержку экспортно ориентированных компаний АПК пошло 339,8 млрд рублей.