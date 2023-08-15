В Кузбассе до 1 сентября пройдут проверки всех образовательных учреждений

Фото: архиви "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе до 1 сентября пройдут проверки безопасности образовательных учреждений. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области, сотрудники которого в составе комплексных групп занимаются инспекцией.

Проверки пройдут более чем в 2 000 объектах образовательной деятельности, в том числе в школах и детских садах. Специалисты смотрят на состояние антитеррористической защищенности, наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима.

- Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий, - рассказал начальник комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса Михаил Соринский.

Проверки должны быть завершены к началу учебного года.