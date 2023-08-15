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НовостиОбщество15 августа 2023 4:17

Власти Кузбасса: за месяц от жителей поступило более семи тысяч обращений в соцсетях

Сергей Цивилев: нужно оперативно реагировать на сообщения кузбассовцев
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе за прошлый месяц система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 7 164 сообщения жителей в соцсетях - на 36 % больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал оперативно реагировать на все сообщения.

- Сегодня соцсети - самая удобная площадка для решения проблем жителей. Для нас это ценная обратная связь. Ни одно сообщение кузбассовцев не остается без внимания, потому что они сигнализируют о самых острых, актуальных для них проблемах, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

В региональном ЦУР отметили, что за месяц прирост подписчиков в госпабликах составил 35 тысяч человек. Теперь подписчиков уже 1,44 млн. При этом среднее время отработки одного обращения составляет 42 минуты.