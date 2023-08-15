В Кемерове зрителей доставят на автобусах до фестиваля «Небофест»

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 20 августа, до аэродрома «Кемерово-Северный», где пройдет фестиваль «Небофест - 2023», запустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дополнительные автобусные маршруты будут работать с 11:00 до 23:00.

Так, маршрут №9/1 «Драмтеатр – Аэродром «Кемерово-Северный» будут обслуживать четыре автобуса. Они поедут по следующей схеме:

- в сторону аэродрома: ост. «Драмтеатр», просп. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, просп. Кузнецкий, Февральский мост, ул. Мартемьянова, аэродром «Кемерово-Северный», ул. Мартемьянова, 85;

- в сторону центра города: Аэродром «Кемерово-Северный», ул. Мартемьянова, 85, ул. Мартемьянова, Февральский мост, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, просп. Советский, ост. «Драмтеатр».

Маршрут № 9/2 «Д/п Центральный - Аэродром «Кемерово-Северный» будут обслуживать пять автобусов. Их путь движения следующий:

- в сторону аэродрома: Летний вокзал, просп. Ленина, просп. Кузнецкий, Февральский мост, ул. Мартемьянова, аэродром «Кемерово-Северный», ул. Мартемьянова,85;

- в сторону центра: Аэродром «Кемерово-Северный», ул. Мартемьянова, 85, ул. Мартемьянова, Февральский мост, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, Летний вокзал.

Кроме того, автобусный маршруту № 9 «КЭМЗ - Сельхозтехника» в день фестиваля будет работать по расписанию буднего дня.