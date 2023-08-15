В Кемерове выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца

Фото: Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова.

Концертная программа посвящена Астраханскому краю, рыбакам, просторам великой реки Волги, на протяжении многих веков собиравшей вокруг себя народы. Будни, отдых, шутки, озорство астраханских рыбаков, колорит астраханского лета и романтика любительской рыбалки нашли свое отражение в хоровых и хореографических композициях программы. Песни, припевки, частушки, прибаутки, страдания, включенные в программу, собраны по крупицам в течение нескольких лет, обработаны талантливыми композиторами. Эпическая вокально-хореографическая композиция «Волга мать-река», озорные женские частушки, красочная картина «Рыбацкий край», шуточная портретная зарисовка «Тимоня» составляют колоритную палитру «рыбацкой» темы.

Будут исполнены и оркестровые композиции; балет представит астраханские кадрили, которых в области насчитывается более десяти, а также танцы народов, проживающих на территории Астраханской земли.

Исполнители:

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»

Директор – художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Александр Лавриненко.

Главный хормейстер Марина Заводова.

Главный балетмейстер Алексей Зимин

Дирижер Елена Мордвинова.

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