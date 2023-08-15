В Кузбассе введут новые меры поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе будут введены новые меры поддержки для участников СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Так, планируется внести изменение в региональный закон о социальной поддержке, чтобы участники спецоперации, относящиеся к этим категориям, получили преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. Проект этого закона будет рассмотрен в двух чтениях депутатами парламента Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что власти проводят работу для того, чтобы повысить качество жизни детей-сирот.

- Особенно это касается защитников Родины. Наша задача — обеспечить их жильем, сделать все, чтобы они чувствовали поддержку государства. Мы обязаны окружить их вниманием и заботой, — сказал глава региона.

Напомним, что ранее в Кузбассе был принят закон о льготных займах для участников СВО и семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий.