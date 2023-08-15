Проверка качества ремонта автомобильных дорог началась в Кузбассе

В Кузбассе проверяют отремонтированные автомобильные дороги.

В Кузбассе принимают, отремонтированные дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специальные комиссии созданы по поручению Сергея Цивилева.

В Кемерове комиссия уже приняла обновленные нынешним летом дороги на улице Ноградская, от улицы. Кирова до улицы. 50 лет Октября. Здесь не только заменили асфальт, но и установили тротуары, а на пешеходной части уложили тротуарную плитку.

В 2023 году кемеровские дорожники приведут в норму 19 участков улиц общей протяженностью около 20 километров.

В Новокузнецке приняли дороги в Куйбышевском районе города объектах Куйбышевского района - на улицах. Шоссейная и Кузедеевская. Обновление продолжается на кольце по улице. Транспортная.

Как сообщили «Комсомолке» в АПК, на участках трасс межмуниципального значения комиссия проинспектировала шесть завершенных объектов. Среди них участки трасс Алтай - Кузбасс, Уланово - Медведчиково, Томск - Мариинск, Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк.

- Строгий контроль качества и сроки выполнения дорожных работ, необходим всегда. Завершенными они будут считаться только после прохождения всех уровней контроля. Ремонт дорог нужно произвести вовремя, до наступления холодов. Безопасность движения напрямую зависит от качества дорожного полотна, поэтому принимаем объекты, уделяя внимание каждой детали, - отметил Сергей Цивилев.