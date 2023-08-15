Медпомощь в Кузбассе стала полностью доступной

Медицина в Кузбассе стала полностью доступной.

В Кузбассе полностью решен вопрос доступности медпомощи в небольших населенных пунктах.

По словам губернатора региона, это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

- Нацпроект дал нам возможность провести огромную комплексную работу по модернизации системы здравоохранения. У сельских жителей появилась возможность получить неотложную помощь, обследоваться и консультироваться в комфортных условиях рядом с домом., - отметил Сергей Цивилев.

Доступнее, в связи с недавним открытием амбулаторий и ФАПов, медицина стала в селах Костенково и Усть-Чебула, в деревнях Курск-Смоленка и Марковкино.

- Инвестиции в строительство малых медучреждений составили 50,4 миллионов рублей, рассказали «Комсомолке» в региональном Правительстве.