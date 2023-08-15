Посетителей ТЦ «Лапландия» в Кемерове эвакуировали из-за короткого замыкания

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В Кемерове посетителей и работников торгового центра «Лапландия» эвакуировали из-за возгорания. Об этом сообщили очевидцы.

Сегодня днем в здании сработала пожарная тревога. Она оказалась не учебной – на видео, снятом одним из посетителей, попал момент возгорания. На кадрах видно, как «коротнуло» в потолочном покрытии.

В МЧС Кузбассе корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в здании произошло короткое замыкание, возгорание было потушено до прибытия пожарных.

- Люди эвакуировались самостоятельно. К нам информация о пострадавших не поступала, - отметили в ведомстве.