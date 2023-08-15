Посетителей ТЦ «Лапландия» в Кемерове эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото: соцсети.
В Кемерове посетителей и работников торгового центра «Лапландия» эвакуировали из-за возгорания. Об этом сообщили очевидцы.
Сегодня днем в здании сработала пожарная тревога. Она оказалась не учебной – на видео, снятом одним из посетителей, попал момент возгорания. На кадрах видно, как «коротнуло» в потолочном покрытии.
В МЧС Кузбассе корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в здании произошло короткое замыкание, возгорание было потушено до прибытия пожарных.
- Люди эвакуировались самостоятельно. К нам информация о пострадавших не поступала, - отметили в ведомстве.
Фото: соцсети.