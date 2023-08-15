Новокузнечане попались на краже металлического забора

В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали похитителей металлического забора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке будут судить злоумышленников пытавшихся украсть металлический забор в одной из городских организаций.

О пытке кражи металлического забора полиции сообщил охранник одной из местных организаций. Мужчина рассказал, что во время обхода территории вокруг хозяйственного здания заметил незнакомый автомобиль, а также частичное отсутствие забора.

- На указанный адрес срочно был отправлен наряд полиции, которые задержали рядом с иномаркой двоих мужчин. При досмотре «Тойоты Аллекс» пропавшая часть забора была найдена. Только уже в распиленном виде. Здесь же лежало специальное газорезательное оборудование. Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Оно расследовано и фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Новокузнечанам грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомолке» В ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

В силовом ведомстве региона добавили, что похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.