Владимир Путин назначил новых судей в Кузбассе

В Кузбассе назначены новые судьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил в Кузбассе 17 новых судей. Указ о назначении размещен на официальном портале правой информации России.

Судьями Кемеровского областного суда назначены Людмила Чуркина и Наталья Орлова. Александр Васик стал зампредседателя Анжеро-Судженского городского суда. На шестилетний срок, председателем Топкинского городского суда назначена Ольга Васенина, председателем Центрального районного суда Кемерово стал Николай Носов. Судьей Гурьевского городского суда стал Константин Майер. В Заводской районный суд Новокузнецка пришли работать Ольга Гордеева и Ольга Даренкова. Судьей Центрального районного суда южной столицы Кузбасса стала Людмила Максименко, а судьей районного суда города – Наталья Жеглова. Служителем фемиды в Калтанском районе судьей назначена Ирина Галюкова, в Киселевском городском суде – Светлана Маслова. Судьями Ленинского районного суда Кемерово стали Анастасия Золотарева и Кристина Фирсова. Судьей Рудничного районного суда областного центра Кемеровской области назначена Ирина Магденко; судьей Центрального районного суда Кемерова – Ольга Трефилова; судьей Тяжинского районного суда – Светлана Комалова а судьей Юргинского городского суда Алла Гемузова.