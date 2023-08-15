Кузбасские полицейские нашли наркосбытчиков по публикациям региональных СМИ

До восьми лет лишения свободы грозит кузбасским наркодиллерам. Фото: Олег Укладов

В Прокопьевском районе сотрудники полиции задержали двух наркосбытчиков и их «рекламного агента». На злоумышленников полицейские вышли по публикациям в СМИ и интернете.

Преступников задержали, выяснилось, что они распространяли наркотические вещества, оборудуя «закладки». При досмотре полицейские изъяли у задержанных 20 свертков с зельем общей массой 15 граммов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ее максимальные санкции предусматривают восемь лишения свободы.

Вместе с наркодилерами задержали 19-летнюю беловчанку - администратора запрещенного рекламного чата, через который и велась преступная деятельность.

- На девушку составлен административный протокол по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей, - добавили кузбасские полицейские.