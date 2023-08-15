Следком Кузбасса рассказал о гибели ребенка от телефонной зарядки

Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть малыша. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Следственный комитет Кузбасса озвучил детали трагедии, произошедшей в Новокузнецке, где вечером в воскресенье, 13 августа, погиб ребенок в возрасте одного года и пяти месяцев. По предварительной информации, малыш погиб от поражения электрическим током.

Когда случилась трагедия, оба родителя находились дома. Именно мама обнаружила маленького сына на полу в бессознательном состоянии, рядом с ним лежал провод зарядного устройства, включенного в розетку. Прибывшие медики не смогли реанимировать мальчика и констатировали смерть малыша.

- Признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В ведомстве подтвердили, что семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Тем не менее следствием в рамках уголовного дела будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели малыша. Напомним, уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».