В Кузбассе телефонные мошенники на один миллион обманули работницу сельской аптеки

Телефонные мошенники похитили у новокузнечанки миллион. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе телефонные мошенники на один миллион рублей обманули работницу сельской аптеки.

Женщина, как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области, решила заработать на сомнительной подработке в банке.

- Работнице сельской аптеки Новокузнецкого района позвонил мужчина, он предложил удаленный заработок. По его словам особенных знаний для этого не требуется, вся суть в рекламе банковских услуг. От женщины только требуется подавать заявки на кредиты, а в случае одобрения и перечисления денег, хранить средства на своем счете несколько дней, после чего возвращать. Аферист убедил сибирячку установить на телефон приложение удаленного доступа для того, чтобы он смог следить за ее действиями и «обучать», - пояснили в кузбасском главке полиции.

Потерпевшая беспрекословно выполняла все указания мошенника и взяла крупный кредит. Но зайдя через некоторое время в приложение банка, она заметила, что деньги переведены на неизвестный счет.

Мошенника уже ищут, более того, встало известно, что звонил он новокузнечанке из Москвы, и его номер телефона уже фигурировал в преступной схеме не раз.

- Против злоумышленника возбуждено уголовное по статье158 УК РФ «Кража». Аферисту грозит до десяти лет лишения свободы, уточники в ГУ МВД России по Кузбассу.