Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Фото: пресс-служба МегаФона.

Абоненты сотовой связи все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах. За первые полгода 2023-го аналитики МегаФона зафиксировали рост мобильного трафика видеосервисов на 16% вместе с ростом числа их пользователей на 13%.

По сравнению с темже периодом прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность сессии выросла на 4% и составила 35 минут.

За январь-июнь 2023 года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, против 2,2 в первом полугодии 2022-го. Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между 2-4 платформами, таких уже 48%.

Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет - за первые полгода 2023 года их доля достигла уже 50%.

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения растет год от года, как и их ассортимент.

Так, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6.7»– 6.9» выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными смартфонами с диагональю 6.7»– 6.9» в 2023 году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova3, Tecno Pova2.