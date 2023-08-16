В Кузбасских аэропортах задержали два рейса

В кузбасских аэропортах задержали рейсы в Санкт-Петербург и Москву.

В среду, 16 августа, в Кемеровском аэропорту Алексей Леонов в Санкт-Петербург не смог вовремя взлететь самолет компании «Северный ветер». Как сообщили в воздушной гавани столицы Кузбасса, рейс, запланированный на 09.00, отправится в Северную столицу только в 14.55.

В Новокузнецке не вылетел по графику рейс «Аэрофлота» до Шереметьева в 07.40, самолет вылетел лишь в 09.40.

О причинах задержек авиарейсов в кузбасских аэропортах не сообщили, возможно, ими стали прогнозируемые на 16 августа туманы.