Авиашоу пройдет на юге Кузбасса

Зрелищное авиа шоу покажут в Кузбассе.

Зрелищное шоу покажут в Кузбассе пилоты из разных регионов Сибири.

Авиационный фестиваль пройдет в эти выходные в Таштаголе. В небо поднимутся небольшие самолеты, управлять которыми будут пилоты из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.

- В дни авиационного фестиваля среди гостей праздника разыграют билеты на бесплатные авиапутешествия на малых судах по просторам Горной Шории. С высоты птичьего полета счастливчики увидят долину реки Кондома, восхитятся природным заповедником «Горная Шория», - рассказали «Комсомолке» в дирекции курорта Шерегеш.

В дни авиашоу на аэродроме пройдут различные мастер-классы, выставка авиатехники, концертная программа. В течение фестиваля будет работать полевая кухня.

Начало фестиваля - 19 августа в 12.00, вход свободный.