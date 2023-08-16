В Кузбассе у отца двоих детей забрали машину

Судебные приставы забрали машину у нерадивого отца. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кузбассе судебные приставы арестовали у гражданина автомобиль из-за долга по алиментам в пользу его детей

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Кузбасского управления Федеральной службы судебных приставов, житель Прокопьевска задолжал по алиментам на сына и дочь 415тысяч рублей, которые перечислять детям не спешил.

- Машину арестовали по месту жительства мужчины. Стоимость автомобиля составила 300 тысяч рублей. Если за десять дней должник не оплатить долг, автомобиль продадут, а вырученные средства направят на погашение задолженности по алиментам, - уточнили в региональном ФССП.