Юный кемеровчанин сломал ногу во время прыжка в речку

В Кемерове подросток сломал ногу во время прыжка в реку.

Подросток сломал ногу во время прыжка в кемеровскую Искитимку.

Юноша во время прогулки со сверстниками захотел погеройствовать перед своими товарищами. Разогнался и прыгнул вниз. Не долетев до воды, он очень жестко приземлился на берегу под мостом. Почувствовав жуткую боль, парень начал громко кричать и звать на помощь. Друзьям, побоявшимся спуститься вниз из-за крутого склона, ничего не оставалось, как вызвать спасателей, которые приехали на место ЧП уже в сопровождении бригады скорой медицинской помощи.

- Травма оказалась у юноши серьезной, он сломал лодыжку ноги, медики поставили парню обезболивающий укол, наложили шину и доставили в больницу, - сообщили «Комсомолке» в кемеровской службе спасения.