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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:28

Юный кемеровчанин сломал ногу во время прыжка в речку

В столице Кузбасса парень хотел прыгнуть в воду, но промахнулся, и угодил в землю, сломав лодыжку
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кемерове подросток сломал ногу во время прыжка в реку.

В Кемерове подросток сломал ногу во время прыжка в реку.

Подросток сломал ногу во время прыжка в кемеровскую Искитимку.

Юноша во время прогулки со сверстниками захотел погеройствовать перед своими товарищами. Разогнался и прыгнул вниз. Не долетев до воды, он очень жестко приземлился на берегу под мостом. Почувствовав жуткую боль, парень начал громко кричать и звать на помощь. Друзьям, побоявшимся спуститься вниз из-за крутого склона, ничего не оставалось, как вызвать спасателей, которые приехали на место ЧП уже в сопровождении бригады скорой медицинской помощи.

- Травма оказалась у юноши серьезной, он сломал лодыжку ноги, медики поставили парню обезболивающий укол, наложили шину и доставили в больницу, - сообщили «Комсомолке» в кемеровской службе спасения.