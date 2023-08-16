Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:45

В Кемерове ищут очевидцев «темного» ДТП, в котором пострадал подросток

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

Фото: Отдел ГИБДД по городу Кемерово

Во вторник, 15 августа, в Кемерове произошло «темное» ДТП: Неизвестный водитель на мотоцикле сбил 17-летнего пешехода на улице Каракумская, недалеко от строения №14. . Авария произошла в 22.40 по местному времени. На улице было темно, пешеход получил травмы и от неожиданности не успел заметить и описать сбившего его водителя и модель мотоцикла.

Кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просим позвонить по телефонам 8-923-483-12-27, 8-906-988-66-42.