В Кузбассе будут организованы Всероссийские соревнования юнармейцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рабочей встрече губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Белова Алексей Курносов обсудили план развития города и вопросы реализации социальных программ. Одно из главных решений – поддержка инициативы проведения Всероссийского турнира юнармейцев в Белове.

В городе, как ответил Сергей Цивилев, большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. На базе школы №11 в городе существует военно-спортивный центр «Разведчик». На школьном стадионе и на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» завершается строительство полос препятствий. И именно на этом стадионе «металлург» в этом году должны состоятся соревнования юнармейцев имени Льва Ковылина.

2023 год также и юбилейный год для Белова, городу исполняется 85 лет. Алексей Курносов рассказал, что ко «дню рождения» отремонтированы более 40 км дорог и тротуаров. Ко Дню шахтера в поселке Новый Городок откроется обновленный сквер у ДК «Угольщиков». В квартале Сосновый на финишную прямую выходят работы в сквере имени Льва Ковылина, уже стоит уличная сцена и все скамейки, высажены деревья.

По губернаторским программам завершается ремонт лицея № 22, школы № 37 и детсада № 40. После капитального ремонта будут открыты две поликлиники города. Обновлен также и городской музей, школы искусств №63 и №76 и библиотека в поселке городского типа Бачатский.

Глава города долодил, что в квартале Сосновый к 2024 году сдадут новую школу на 1100 мест. Более того, подготовлены проекты капремонта еще шести школ.